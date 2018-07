Orka probeert overleden kalfje al twee dagen boven water te houden: “Dieren met bewustzijn, zo triest”

Aan de kust van Victoria in West-Canada speelt zich een bijzonder maar erg droevig tafereel af: een orka probeert er al twee dagen haar pasgeboren kalfje aan de wateroppervlakte te houden. Dat meldt het Center for Whale Research. “Nog maar eens het bewijs hoe sterk familieband is van deze dieren”, klinkt het.

“Met veel droefheid melden we dat een babyorka die op 24 juli werd geboren aan de kust van Victoria, kort na de bevalling overleden is.” Het was de trieste mededeling van de wetenschappers van het Center for Whale Research op donderdagavond. “Het kalfje zwom eerst wel vrolijk rond met zijn moeder, J35, en andere leden van de J-groep nabij Clover Point, maar nog geen uur later is het dan toch gestorven.”

Boven water houden

Het onderzoeksteam ging snel ter plaatse, maar de kudde was al enkele kilometers verder gezwommen. Het pas overleden kalfje werd niet achtergelaten door de volwassen orka’s, integendeel: het kleine karkas werd door de moeder verder geduwd en aan de oppervlakte van het water gehouden. “De baby zonk vaak weg, maar werd dan opnieuw opgehaald door de moeder die het op haar voorhoofd liet steunen en zo verder door de woelige zee duwde, richting de San Juan Islands (een eilandengroep nabij Washington, bekend om walvissen die er vaak passeren, nvdr).”

Foto: ISOPIX

Maanritueel

Een van de inwoners wist het Center for Whale Research ondertussen te vertellen dat hij een groep van 5 of 6 orka’s zag die zich aan de monding van de baai verzamelden. “Bij zonsondergang vormden ze een kleine cirkel waarin ze bijna twee uur lang harmonieus aan de oppervlakte bleven drijven”, klonk het. “Toen het langzaamaan donkerder werd, zag ik hoe ze iets deden dat veel weg had van een ritueel: ze zwommen in de straal van de maan op het water, zelfs al die zich verplaatste.” Volgens de man werd het uiteindelijk te donker om te zien of het overleden kalfje nog steeds boven water werd gehouden, maar het volledige tafereel vond hij zowel bijzonder als erg triest om te aanschouwen. “Mijn hart gaat uit naar j35 en haar mooie baby.”

Sterk familiegevoel

Volgens bioloog Robin Baird is het niet ongebruikelijk dat de dieren dergelijk gedrag vertonen. Hij zag iets gelijkaardigs in 2010. “Ik kon zien dat het kalfje nog niet lang dood was, want de navelstreng was nog zichtbaar”, vertelt hij aan The Seattle Times. “De andere orka’s van dezelfde kudde zwommen traag verder. De moeder liet haar kalf af en toe los, maar elke keer het zonk, dook ze meteen onder om het weer naar het wateroppervlak te brengen. Het toont de sterke band die deze dieren met elkaar hebben.”

“De band tussen moeder en kind is verbluffend sterk”, bevestigt ook het Center for Whale Research. “Meer dan een dag later duwde J35 haar dode kalf nog steeds verder. Orka’s en dolfijnen staan erom bekend hun overleden baby’s soms nog tot een week lang te ondersteunen en vervoeren. De zorgzaamheid is enorm.” Orka’s zijn 17 tot 18 maanden zwanger, een ontzettend lange periode die kan verklaren waarom de band zo sterk is. “De dieren zijn ontzettend slim en hebben een bewustzijn. Ze rouwen echt,” klinkt het verder.

Actie ondernemen

“De pasgeboren orka krijgt geen alfanumerieke aanduiding als lid van de SRKW-populatie omdat deze niet lang genoeg heeft geleefd om de levensvatbaarheid ervan aan te tonen,” legt het onderzoekscentrum nog uit. Het overleden kalfje van J35 is helaas geen alleenstaand geval. “Helaas heeft ongeveer 75% van de pasgeboren orka’s in de afgelopen twee decennia het niet overleefd. Het gaat hier om een bedreigde populatie. Het is ondertussen zelfs drie jaar geleden dat een orka een gezond kalfje ter wereld bracht, en dat het dier het ook effectief overleefde.”

Volgens de wetenschappers liggen een gebrek aan voedsel, in het bijzonder de chinookzalm, en de giftige stoffen in het water door scheepvaart aan de oorzaak. “Er zijn dringend veranderingen nodig om de zalm, en zo dus ook de walvissen, te laten voortbestaan. Is het niet aan onze leiders of de kiezers of actiegroepen om te bekijken waar het misloopt en dringend actie te ondernemen?”