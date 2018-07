Doelman beleeft droomdebuut bij Atlético: hij scoort zelfs de winning goal tegen Arsenal

De Spaanse doelman Antonio Adan verhuisde deze zomer op 31-jarige leeftijd van Real Betis naar Atlético Madrid, waar hij als doublure van Jan Oblak moet fungeren. Maar bij zijn debuut wist Adan meteen de harten van de Spaanse fans te veroveren én werd hij meteen wereldnieuws. Een doelman die in zijn eerste wedstrijd uitgerekend tegen een topclub als Arsenal meteen drie strafschoppen stopt én zelf nog eens de winnende penalty scoort: dat gebeurt niet elke dag.

Beide ploegen speelden in Singapore in de International Champions Cup nog niet op hun sterkst, al kwamen bij Arsenal wel toppers als Hector Bellerin, Aaron Ramsey, Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang in actie.

Luciano Vietto bracht de Spanjaarden op voorsprong maar de tiener Emile Smith Rowe maakte indruk en bracht The Gunners langszij: 1-1 en strafschoppen moesten voor de beslissing zorgen. En daarin ontpopte Adan zich tot de absolute held.

De doelman, die in de tweede helft zijn debuut voor Atlético mocht vieren, stopte de elfmeters van Henrik Mkhitarayan, Joe Willock en Eddie Nketiah om dan zelf de winnende penalty (via onderkant lat!) binnen te trappen...