GERUCHTEN. Alderweireld blijft topprioriteit voor United, dat ook nog hoopt op Kroatische sterspeler

Een mogelijke transfer van Toby Alderweireld naar Manchester United blijft de transfergeruchten in Engeland domineren, net als die van de Kroaat Ivan Perisic. Bij Chelsea is er vooralsnog geen doorbraak in de dossiers van Thibaut Courtois of Eden Hazard maar wordt er ook nog steeds werk gemaakt van een nieuwe spits die Alvaro Morata zou moeten vervangen.

Toby Alderweireld blijft volgens de Independent een topprioriteit voor Manchester United. De 29-jarige verdediger wordt al langer gelinkt aan een verhuis naar Old Trafford: hij weigerde een contractverlenging bij Tottenham, waardoor hij na dit zijn seizoen een vrije speler zou zijn.

Een vertrek zit er dus aan te komen maar dat de deal met United nog niet is beklonken, komt omdat de Spurs hoge eisen stellen tegenover een rechtstreekse concurrent: ze willen ofwel de Fransman Anthony Martial in de overgang betrekken ofwel meer dan 60 miljoen euro...

United is daarom toch ook al de markt aan het verkennen voor een eventuele back-up voor Alderweireld: zo duiken nu de namen op van Harry Maguire van Leicester en Milan Skriniar van Inter.

Zorgt Inter voor een doorbraak?

De zaak zou echter in een stroomversnelling kunnen geraken als United die andere beoogde transfer kan binnenhalen: Ivan Perisic van Inter. Volgens de Mirror hoopt José Mourinho nog steeds op de komst van de 29-jarige flankspeler die op het WK met Kroatië nog hoge toppen scheerde. Pas als die transfer doorgaat, dan zou Martial (overigens pas papa geworden van zoon “Swan Anthony Martial”) mogen vertrekken. En komen Tottenham en ook Alderweireld dus weer in beeld...

Maar dat is en blijft natuurlijk ook een concurrent en liefst zouden de Mancunians de Fransman verpatsen aan een buitenlandse club. PSG en Bayern München zouden ondanks de hoge vraagprijs (70 miljoen euro?) geïnteresseerd zijn.

Chelsea laat Milan weten hoeveel Morata moet kosten

70 miljoen euro is ook de prijs die Chelsea heeft laten weten aan AC Milan als ze Alvaro Morata willen binnenhalen, althans volgens Sky Sports in Italië. De speler zelf zou graag willen terugkeren naar Italië, waar hij bij Juventus furore maakte.

De onderhandelingen zouden zijn opgestart maar Gonzalo Higuain en Radamel Falcao worden in San Siro genoemd als mogelijke alternatieven. Toevallig is ook Chelsea al langer geïnteresseerd in de topschutter van Juventus als vervanger van Morata...