Dierentemmer moet noodgedwongen schot lossen nadat leeuw en tijger elkaar aanvallen tijdens circusact

Een circusvoorstelling van de Russische broers Zapashny is onlangs ontsierd door een vechtpartij. De artiesten zelf waren echter niet betrokken bij het gevecht. Het waren een tijger en een jonge leeuw die tijdens de show elkaar te lijf gingen.

Het incident gebeurde afgelopen zondag tijdens een voorstelling in Moskou. Askold Zapashny, een van de dierentemmers van het circus, deelde de beelden via Instagram. “Hier is een video voor diegenen die geïnteresseerd zijn in hoe gevechten tussen de dieren plaatsvinden en hoe we ze nadien uit elkaar drijven”, schreef hij er nog bij.

Het was een tijger genaamd Dieter die aan de basis lag van het gevecht. Toen de leeuw David in zijn buurt liep, kon het roofdier het niet laten om hem aan te vallen. Hij duwde de jonge leeuw onmiddellijk tegen de grond en beet in zijn hals. Een reactie van de dierentemmers volgde snel. Een van hen probeerde de dieren af te leiden door een stoel naar hen te gooien, maar dat had nauwelijks effect.

Niettemin konden ze er wel meteen voor zorgen dat de overige leeuwen en tijgers in het circus zich niet moeiden in het gevecht. Op een tweede fragment valt te zien hoe een andere leeuw aanstalten leek te maken om ook aan te vallen, maar de snelle interventie van Askold kon het roofdier op andere gedachten brengen. Pas toen de dierentemmer een schot loste met zijn alarmpistool, lieten beide dieren elkaar met rust.

Geen gevaar voor toeschouwers

Ondanks dat de beelden er spectaculair oogden, was de situatie minder ernstig dan het leek. “Het was niet zorgwekkender dan bijvoorbeeld een gevecht tussen twee mannen”, verklaarde Edgard Zapashny, de directeur van het circus. Bovendien zou Dieter erom bekendstaan weleens een gevecht te starten met de andere dieren van het circus.

De toeschouwers in de tent waren volgens de artiesten op geen enkel moment in gevaar. Zij werden afgeschermd van de ring met behulp van een net. In hoeverre de circusdieren gewond zijn geraakt tijdens het gevecht, is niet geweten.