Motorrijder komt om het leven na mislukt inhaalmanoeuvre

Lanaken -

In Lanaken is donderdagavond een 34-jarige motorrijder uit Genk bij een aanrijding na een inhaalmanoeuvre om het leven gekomen. De andere motorrijder, een man van 39 jaar uit Lanaken, werd met kwetsuren overgebracht naar het ziekenhuis maar is niet in levensgevaar. Dat laat de politie van Lanaken-Maasmechelen vrijdag weten.