Branden in Californië leggen tienduizenden hectare bos in de as

Drie grotere natuurbranden hebben in de Amerikaanse staat Californië al tienduizenden hectare bos vernield. Bij bluswerken in Shasta County kwam donderdagavond een man om het leven, zo meldden plaatselijke media. Het gaat naar verluidt om een privé-ondernemer, die de brandweer ondersteunde. Verschillende bewoners en spuitgasten raakten ook gewond.

De natuurbranden hebben de namen “Carr”, “Ferguson” en “Cranston” meegekregen. De eerste legde sinds maandag al een goede 12.000 hectare bos in de as. Verschillende gebouwen werden verwoest. De tweede woedt al twee weken nabij het Yosemite National Park en vernielde al 18.000 hectare bos. Het bij toeristen geliefde nationaal park blijft nog minstens tot zondag gesloten. De derde brand in het zuiden van Californië brak woensdag uit en verwoestte al zo’n 3.000 hectare bos.

Woensdag werd een 32-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van brandstichting.

Foto: AFP

