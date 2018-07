Arbiterbaas blikt vooruit op seizoen en countert nu al kritiek op videoref: “Hopelijk tonen trainers het nodige respect”

Aangezien er nu élke wedstrijd een videoref is, zullen de scheidsrechters meer dan ooit in de kijker lopen. Hun baas, Johan Verbist, blikt in vier thema’s vooruit op een vooral spannend seizoen. “Maar ik heb de indruk dat iedereen er klaar voor is, ook in het busje.”

De VAR: “Beelden moeten vertrouwen geven”

Is er vandaag een videoref? Die vraag hoeft u zich dus niet meer te stellen want aan elk stadion staat voortaan een busje. Dat kan, doordat de poule werd vergroot – er zijn nu tien en binnenkort veertien VARs. De actieve refs klussen bij.

“Vier van hen (Visser, Vertenten, Delferière, Lambrechts, nvdr.) hebben hun opleidingen al gehad”, zegt Verbist. “We hebben Kris Bellon en Stefanie Forde, die vorig seizoen al in het busje zaten, ingeschakeld als instructor. Zij konden hun ervaringen doorgeven, zodat de nieuwe videorefs niet dezelfde problemen meemaken. Ze waren er ook bij tijdens de testwedstrijden. Iedereen heeft tijdens vijf oefenmatchen online kunnen testen. En ook in Play-off 2 waren ze al even actief. Ik denk wel dat de nieuwe videorefs er klaar voor zijn.”

Ze konden ook leren van het WK. Al liep daar lang niet alles goed. “Het grootste probleem was nog altijd de definitie van de clear error”, aldus Verbist. “De IFAB heeft dat omschreven in een handboek, maar het blijkt toch nog vaak te verschillen van persoon tot persoon. Ook ik had mijn bedenkingen bij sommige clear errors op het WK. Wél goed is dat we net als in Rusland nu beelden gaan tonen van in het busje. Dat is leuk voor de kijkers en het kan ook vertrouwen geven, dat ze zien dat die mensen er serieus mee bezig zijn. Helaas is er nog geen centrale plaats van waaruit alle vidorefs kunnen opereren, maar we zijn dat wel aan het bekijken.”

Foto: Photo News

De spelregels: “Dankzij Suarez staat bijten in de regels”

Afgelopen dinsdag verzamelden trainers en aanvoerders uit de Jupiler Pro League in Tubize, waar Verbist de belangrijkste spelregelwijzigingen uit de doeken deed. Belangrijk want je wil niet domweg tegen een kaart aanlopen, terwijl je geen idee had dat iets bestraft kon worden.

Zo werd er nog eens gehamerd op de instructies bij balvoordeel. “Als een verdediger een aanvaller een open doelkans ontneemt, maar een andere aanvaller kan toch nog doorgaan, dan moet die verdediger nadien toch nog geel krijgen. Goal of geen goal. Dit stond voordien nog niet duidelijk in het reglement. Rood kan ook ja, in geval van een brutaliteit.”

Niet meer toegestaan: een acrobatische inworp. “Fai van Standard deed dat in België, maar het mag dus niet meer. En bijten is nu ook in de regels opgenomen. Dat is altijd rood. Met dank aan Luis Suarez allicht. (glimlacht) Een belangrijke wijziging vind ik nog dat op de bank communicatiemiddelen zijn toegestaan. Maar alleen om technische en tactische redenen. De trainers mogen niet met herhalingen naar de vierde man lopen.”

Foto: Photo News

De kritiek: “Ze gaan strenger optreden tegen trainers”

Een nieuw seizoen, een nieuwe kans op verzoening tussen de refs en de trainers? Dat wordt moeilijk. Na elk weekend moet Verbist vooral brandjes blussen. Yves Vanderhaeghe zette gisteren al druk op Laforge, hij vond het niet kunnen dat die werd aangeduid voor de match van Gent op Standard. Het was meteen ook kritiek op Verbist zelf, die de aanduidingen op zich neemt.

“Toch hoop ik dat de trainers dit seizoen meer respect gaan tonen voor het werk van de arbitrage”, zegt hij. “Ik kan begrijpen dat je niet akkoord gaat met alle beslissingen, maar de kritiek moet toch binnen de perken blijven. Namens de Pro League heeft Pierre François daar ook op gehamerd, en gezegd dat ze strenger zullen optreden als trainers over de schreef gaan.”

Wat die kritiek betreft, merkte Verbist vorig seizoen wel al een shift. “Die is grotendeels verlegd van de ref naar de videoref. Maar dat is even vervelend. Het zijn nu trouwens dezelfde mensen, aangezien de actieve refs in het busje kruipen. Hopelijk krijgen ze dit seizoen het nodige vertrouwen, maar we zullen zien wat het geeft.”

De internationals: “Van Driessche en Verboomen staan er goed voor”

Tijdens het WK hoorde je de vraag wel eens passeren: Waarom is er geen Belgische ref? Het wordt inderdaad tijd dat we na Frank De Bleeckere nog eens iemand op een groot toernooi hebben. Maar het is koffiedik kijken of dat de eerstvolgende jaren zal gebeuren. Voor alle duidelijkheid: er zijn wel zeven Belgische arbiters Europees actief. Deze week waren dat Delferière (2de voorronde Europa League), Vertenten (2de voorronde Champions League) en Lardot (EK -19). Daarnaast heb je nog Visser, Boucaut, Lambrechts en Laforge.

“Eind september geven we onze lijst opnieuw door”, zegt Verbist. “We duiden er zelf zeven aan, maar UEFA beslist of iemand promotie maakt. Delferière is onze hooggeplaatste, hij zit in de tweede categorie. Hij is 34, nog niet te oud om te stijgen naar de hoogste categorie. De refs op het WK waren bijna allemaal rond de 40 jaar.”

Interessant om zien is of Verbist nieuwe jongens een kans geeft, zoals semiprofs Bram Van Driessche en Nathan Verboomen. “Van Driessche en Verboomen hebben vorig seizoen sterk gepresteerd. Ze staan er goed voor”, zegt hij. “Blijven bevestigen is uiteraard de boodschap.” Dat Laforge international is, maar geen semiprof, is volgens Verbist geen probleem. “Nicolas kan vanwege zijn job geen semiprof zijn. Zolang zijn Europese prestaties in orde zijn, moeten we ons daar geen vragen bij stellen.”

Intussen debuteert de jongste ref ooit in eerste klasse: de 24-jarige Lothar D’hondt. Is zo iemand dan de toekomst? “Hij heeft in 1B nu eenmaal een enorme progressie gemaakt. En als je dat ziet, moet je dat belonen.”