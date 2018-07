Het is niet alleen voor u warm: Animal Rights filmt lijdende Vlaamse varkens en hekelt “dubbele moraal” van Vlaanderen

Ook dieren puffen onder de hittegolf die Vlaanderen momenteel in zijn greep houdt. Zo filmde Animal Rights gisteren hoe tientallen varkens liggen te puffen in een West-Vlaams varkensbedrijf. De dierenrechtenorganisatie verwijt onze samenleving dan ook “een dubbele moraal”, en roept op om minder vlees te eten.

Op de beelden van Animal Rights is onder meer te zien hoe een biggetje in een drinkbak probeert te klimmen om verkoeling te zoeken, en hoe tientallen dieren op de vloer liggen te hijgen. Varkens gefokt voor vleesproductie kunnen immers niet actief zweten, en proberen op die manier lichaamswarmte kwijt te raken.

Volgens het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) kunnen vleesvarkens reeds hittestress ervaren indien de temperatuur in de stal hoger wordt dan 18 graden. De temperatuur in de stal waar de beelden gefilmd werden, bedroeg om en bij de 34 graden.

Benoit Van den Broeck, campagnecoördinator van Animal Rights: “Varkens zijn zeer gevoelig voor deze temperaturen en lijden ernstig onder de huidige hittegolf. De beelden zijn een illustratie van het trieste lot van de zes miljoen varkens die opgesloten zitten in de stallen van de Vlaamse vleesfabrieken. We zouden het onze hond niet aandoen, en varkens zijn minstens zo intelligent en gevoelig.”

De organisatie klaagt daarom de zogenaamde “dubbele moraal” van onze samenleving aan: “Terwijl in de samenleving een terechte bekommernis leeft om huisdieren die tijdens warme zomerdagen opgesloten zitten (bv. in geparkeerde auto’s), worden miljoenen landbouwdieren die lijden in veel te warme en krappe stallen vergeten. Waarom is men wel bezorgd om huisdieren, maar niet om landbouwdieren, terwijl die evenveel kunnen lijden? Iets om bij stil te staan voor je aan het barbecueën slaat.”