Lokale N-VA’er trekt zich terug uit verkiezingen na heisa over Hitler-parodie

Zonhoven - Tony Hulsmans zou voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zonhoven dit jaar opkomen voor de N-VA. Eerder deze week kreeg hij al de wind van voren nadat een bericht over vluchtelingen, maar nadat een filmpje opdook waarin hij de Hitlergroet brengt en onder andere ‘Heil Hitler’ roept, trekt hij zich terug uit de verkiezingen.

Tony Hulsmans staat in zijn eigen Zonhoven bekend om de parodieën en humoristische filmpjes die hij op YouTube en Facebook plaatst. Een van die filmpjes heeft hem nu zijn plaats op de lijst van NV-A Zonhoven gekost. In de bewuste video was te zien hoe Hulsmans onder meer een hitlergroet brengt, en ook al ging het om een filmpje dat humoristisch bedoeld was, dat kon voor veel mensen niet door de beugel, inclusief de lokale afdeling van de N-VA.

De bewuste (en intussen verwijderde) Facebook-post. Foto: Facebook

Het begon met een Facebookpost waarin Hulsmans daklozen en arme mensen aanraadde om hun identiteitsgegevens weg te gooien en zich aan te melden als vluchteling. “Kies twee vriendinnen uit die ook hun identiteit weggooien en zeg dat het uw vrouwen zijn. Het blijkt zo als je twee vrouwen hebt dat je ook twee huizen krijgt. Welkom in België die miljoenen arme mensen in de wereld laten sterven die het echt waardig zijn om hier op te vangen (sic).” Die post schoot bij heel wat mensen al in het verkeerde keelgat, zowel in de Facebookgroep “Ge zijt van Zonhoven” als op Twitter kwam er heel wat kritiek.

“Hart voor alle mensen”

Niet veel later begon ook een oude Hitler-parodie van Hulsmans te circuleren op het internet. Aan Het Laatste Nieuws vertelde hij daarover dat hoewel hij in de video zegt dat joden, moslims, Amerikanen en zionisten moeten branden in de hel, hij die groepen nooit veroordeeld heeft. “Het fragment met Hitler is van drie jaar geleden toen de oorlog actueel was. Het ging om een totaal andere context. Ik heb een hart voor alle mensen van alle kleuren en afkomst.”

Op Facebook plaatste Hulsmans een uitgebreid antwoord op de heisa rond zijn persoon.

Foto: Facebook

Toch geeft Hulsmans nu zijn plaats op de N-VA-lijst op. Dat liet de voorzitter van de plaatselijke afdeling van de partij weten. “Tony heeft na onderling overleg besloten zich terug te trekken uit de verkiezingen. We hebben hem erop aangesproken toen eerst dat Facebookbericht opdook en later het filmpje waar we niets van wisten. Hij beseft dat hij daarmee in de fout gegaan is en dat het beter was om zich terug te trekken. Toch blijven we Tony steunen omdat we ervan overtuigd zijn dat hij geen slechte bedoelingen had met de video. De video was misplaatst, en zulke uitspraken kunnen niet door de beugel voor onze partij, maar Tony was zich van geen kwaad bewust.” Hulsmans werd dan ook niet uit de partij gezet en blijft achter de schermen wel nog actief als militant.