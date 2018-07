Onze man ging op zoek naar dassen en kreeg één goede raad: “Wie er eentje wil zien, knuffelt het best eerst een koe”

Op safari naar Afrika of een tocht door de jungle van Borneo? Duur, slecht voor uw ecologische voetafdruk en vooral een ‘waste of time’. Want waarom naar de andere kant van de wereld reizen als je nog niet eens alles gezien hebt wat hier rondvliegt, - zwemt of -glijdt? Deze zomer trekken reporter Chris Snick en fotograaf Sebastien Smets op safari in Vlaanderen.