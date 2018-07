Opgerichte directeursposten bij De Lijn: “Onfatsoenlijk, een slag in het gezicht van de werknemers”

Brussel - De socialistische vakbond ACOD bevestigt vrijdag de berichtgeving in de krant De Tijd dat er directeursposten speciaal opgericht zijn voor voormalige provinciale directeurs. “Onfatsoenlijk en een slag in het gezicht van de werknemers die ongerust zijn over hun toekomst”, zegt ACOD-secretaris Rita Coeck.

“Het komt erop neer dat de reorganisatie die oorspronkelijk aangekondigd werd als het aanpakken van het waterhoofd bij De Lijn, uiteindelijk terechtkomt op de schouders van de werknemers in de lagere echelons”, zegt Coeck. “De directieleden hebben zeer goed en in eerste instantie voor zichzelf gezorgd. Dat is onfatsoenlijk. De klein man betaalt hier opnieuw het gelag.”

De Lijn, waar 8.000 mensen werken, wil tegen 2020 minstens 286 bediende- en managementjobs schrappen via natuurlijke uitstroom.