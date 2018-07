Werder Bremen verlost Nederlander Klaassen van bankzittersstatuut bij Everton

Bundesliga-club Werder Bremen heeft zich vrijdag verzekerd van de diensten van de Nederlander Davy Klaassen. De middenvelder, een zestienvoudig Nederlands international, komt over van Everton en zou de groenhemden zo’n vijftien miljoen euro kosten, een transferrecord voor Bremen. Zijn contractduur werd niet meegedeeld.

Hoofdcoach Florian Kohfeldt was in de wolken met de komst van Klaassen. “We wilden Davy absoluut halen”, liet hij optekenen. “We houden hem al lang in de gaten en zijn zeer blij hem nu naar het Weserstadion te kunnen halen. Davy is tactisch sterk, kan het spelritme bepalen en maakt tegelijk indruk met zijn creativiteit, loopvermogen en agressiviteit. Hij zal snel een vaste waarde in ons team worden.”

De 25-jarige Klaassen is een jeugdproduct van Ajax en speelde voor de Amsterdammers - sinds zijn debuut in november 2011 - 180 officiële duels. Tijdens de zomer van vorig jaar trok Everton fors de geldbuidel open voor de middenvelder. Klaassen verhuisde naar Goodison Park, maar kende daar een tegenvallende campagne. De middenvelder speelde slechts zestien officiële duels voor de Toffees en mocht deze zomer dan ook vertrekken.

Werder Bremen beëindigde de Bundesliga vorig seizoen op de elfde plaats.