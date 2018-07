Politie neemt 1.500 verboden wapens in beslag in galerij Agora

Brussel - De Brusselse politie heeft tijdens een grootschalige actie in de Brusselse winkelgalerij Agora meer dan 1.500 verboden wapens in beslag genomen en meer dan 1.600 stuks van nagemaakte merkkleding.

Maar liefst 19 verschillende winkels in de winkelgalerij Agora werden verdacht van het verkopen van verboden wapens en nagemaakte merkkledij. In een grote samenwerking met de verschillende diensten van de Brusselse politie werden meer dan 1.500 verboden wapens en 1.652 stuks nagemaakte merkkledij in beslag genomen.

Onder de verboden wapens waren 868 luchtdrukreplica’s van vuurwapens, 230 boksbeugels, 50 vlindermessen, 119 tasers, 123 busjes pepperspray, 131 telescopische knuppels, een machete en zelfs twee nunchaku’s.