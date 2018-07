Belangrijke aandeelhouders vragen ontslag van Mark Zuckerberg als voorzitter raad van bestuur Facebook

Is Mark Zuckerberg bezig aan zijn laatste maanden als voorzitter van de raad van bestuur van Facebook? Als het van enkele belangrijke aandeelhouders van de sociaalnetwerksite afhangt, zeker wel. Investeerder Trillium Asset Management dringt aan op de komst van een onafhankelijke voorzitter. De manier waarop Facebook-CEO Zuckerberg de crisissen van de voorbije maanden het hoofd bood, heeft kwaad bloed gezet.

Dat het niet goed gaat met Facebook, komt niet als een verrassing. Het bedrijf kreeg donderdag een zware klap op de beurs: het aandeel daalde 20 procent, of 120 miljard dollar, in waarde. Een recordverlies op één dag tijd en dus niets om fier op te zijn.

Maar al voor die belabberde halfjaarresultaten zat er sleet op de machine. Het privacyschandaal rond Cambridge Analytica, waardoor de gegevens van miljoenen mensen in verkeerde handen belandden, en de volgens experts slechte communicatie van grote baas Mark Zuckerberg na het schandaal hebben ertoe geleid dat honderdduizenden gebruikers hun account opgezegd hebben.

Ontslag

Ook een belangrijke aandeelhouder van Facebook, investeerder Trillium Asset Management, stelt zich grote vragen bij de gang van zaken. Er ligt een voorstel klaar om Zuckerberg op de volgende aandeelhoudersvergadering - die pas over tien maanden gepland is - te ontslaan als voorzitter van de raad van bestuur, meldt Business Insider.

“Een CEO die ook voorzitter is van de raad van bestuur kan een buitensporige invloed uitoefenen op die raad en op de agenda ervan, waardoor de raad minder toezicht heeft op het management”, staat te lezen in het voorstel van Trillium, dat voorstelt om een onafhankelijke voorzitter van de raad van bestuur aan te duiden. Het haalt het privacyschandaal aan als reden, maar ook het delen van data met de producenten van smartphones, de verspreiding van nepnieuws, het propageren van geweld in India, Zuid-Soedan en Myanmar en depressies en andere mentale gezondheidsproblemen die Facebook verkeerd zou hebben aangepakt. Zeker vijf andere aandeelhouders zouden het voorstel een warm hart toedragen.

Een reactie op het nieuws geeft Facebook voorlopig niet.