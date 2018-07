Nieuwe dronebeelden tonen desastreuze gevolgen na bosbranden in Griekenland

Er blijven maar nieuwe beelden opduiken van de ravage die de bosbranden in de buurt van Athene hebben aangericht. Donderdag werd een drone ingeschakeld om de schade te filmen boven Rafina, een havenstad op ongeveer 25 kilometer van Athene. De gevolgen waren er desastreus. Het hele gebied is zwartgeblakerd en huizen zijn totaal verwoest.

De recente bosbranden in Griekenland behoren tot de ergste van de laatste decennia. Minstens 83 personen kwamen om het leven, onder wie een Belg. 187 anderen raakten gewond. Uit onderzoek zou blijken dat al meer dan 300 woningen beschadigd of helemaal vernield zijn. De oorzaak van de bosbranden is nog niet bekend, al zouden er aanwijzingen zijn richting brandstichting.