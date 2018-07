Civiele bescherming deelt water uit in file op A19

Wevelgem - Door een ongeval op de A19 in Moorsele is er file in de richting van Kortrijk. Een vrachtwagen verloor zijn lading en alle verkeer moet over de pechstrook. De civiele bescherming deelt ondertussen water uit aan de chauffeurs.

In Moorsele, ter hoogte van het knooppunt van de A19 met de E403, verloor een vrachtwagen vrijdagochtend bij een manoeuvre zijn lading. Hierdoor kwam slib op de weg terecht. Beide rijstroken in de richting van Kortrijk zijn versperd, alle verkeer moet over de pechstrook. De civiele bescherming en het Rode Kruis delen water uit aan de automobilisten die moeten aanschuiven.

“Er staat momenteel een goede vier kilometer file”, bevestigt Peter Bruyninckx van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Het is aanschuiven vanaf Menen en er is een wachttijd van ongeveer een halfuur.” De brandweer van zone Fluvia is ingeschakeld om de smurrie op te ruimen. Rond 13 uur was de weg nog niet vrijgemaakt.