Brusselse bedelaar veinst handicap: “Hij werd kwaad toen ik hem ontmaskerde”

Brussel - Op sociale media is grote ophef ontstaan over een bedelaar die doet alsof hij een handicap heeft om geld te krijgen van mensen. Dat ontdekte een aandachtige bestuurster, die de man hevig bevend en even later veel normaler stappend zag.

“Video 1: vanmorgen om 6.30 uur in de buurt van Brussel Noord. Video 2: vanmorgen rond 9.30 uur op de Lambermontlaan in Brussel”, schrijft automobiliste Patricia op Facebook bij de filmpjes. Op het ene zie je de man in close-up, terwijl hij hevig bevend en erg moeilijk stappend tussen de wagens loopt te bedelen. Even later beeft hij niet meer en stapt hij veel beter, maar wel nog met een wandelstok. “Je moet niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar het is duidelijk dat er georganiseerde bendes van bedelaars zijn”, schrijft Patricia erbij.

De post van de vrouw werd al vele duizenden keren gedeeld en heeft een zware discussie op gang gebracht op Facebook. Honderden mensen reageren en veroordelen het gedrag van de man. “Je moet niet meer naar Lourdes om een mirakel te zien”, reageert iemand spottend.

Bij La Dernière Heure zegt Patricia dat ze de man geconfronteerd heeft met haar ontdekking. “Ik heb hem de beelden getoond. Hij is kwaad geworden en is weggelopen”, zegt ze. “Maar hij is wel blijven bedelen en blijven veinzen dat hij een handicap heeft.”