Anderlecht mist met Kums, Najar en Saïef meteen enkele basispionnen in seizoensopener

Anderlecht moet het in zijn eerste match van het nieuwe voetbalseizoen meteen zonder Sven Kums, Andy Najar en Kenny Saïef doen. Ook Emmanuel Sowah haalt de verplaatsing tegen KV Kortrijk niet. Dat zei trainer Hein Vanhaezebrouck vrijdagmiddag op de persconferentie van de club.

Kums, Najar en Saïef kampen alle drie met kleine kwaaltjes. Bij Kums gaat het om een irritatie aan de heup waar de middenvelder nu al een tijdje last van heeft. “We bekijken nu hoe we dat kunnen oplossen”, zei Hein Vanhaezebrouck.

De trainer van Anderlecht liet ook verstaan veel te verwachten van nieuwe aanwinst Landry Dimata. “Hij is fysiek sterker geworden sinds zijn periode in Duitsland”, zei Vanhaezebrouck. Daar kwam Dimata bij Wolfsburg maar met mondjesmaat aan spelen toe. “Maar een andere omgeving, andere taal en andere cultuur hebben hem mentaal sterker gemaakt. Volwassener. Hij is iemand met veel progressiemarge, die op termijn één van de beste spitsen van de Belgische nationale ploeg kan worden”, tipte de trainer van Anderlecht Dimata al als kandidaat-Rode Duivel.