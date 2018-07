Regi’s liedje voor zijn dochter Ellie staat eindelijk op nummer 1

Het is dan toch gelukt. Regi Penxten staat deze week op 1 in de Ultratop met “Ellie”. Een eerbetoon aan zijn oudste dochtertje. Voor de tweede zomer op rij scoort Regi solo een nummer 1-hit.

Elf weken heeft de single “Ellie” erover gedaan om helemaal bovenaan te geraken in de Ultratop, de officiële Vlaamse hitlijst op basis van verkoop, streaming en airplay. Het zag ernaar uit dat “Ellie” nooit “One Kiss” van Dua Lipa van de eerste plaats zou kunnen verdrijven. Vandaag is het dan eindelijk gelukt.

“Ellie, I’m thinking about you. You make me feel so good”, zingt Regi in zijn het nummer dat hij speciaal schreef voor zijn dochtertje van vijf. “Toen ze het liedje voor de eerste keer hoorde, kroop ze verlegen onder tafel”, vertelde mama Elke Vanelderen op MNM. “Maar daarna is ze helemaal losgegaan.” Dat ze er nu trots op is, is zeker: Ellie heeft zelfs de cd-hoes mogen ontwerpen.”

“Where did you go”

Het is de tweede maal dat Regi Penxten solo bovenaan de Ultratop geraakt. Vorige zomer flikte hij het een eerste keer met ““Where Did You Go (Summer Love)” .

Sam Jaspers van de Ultratop merkt op dat “Ellie” al de derde Belgisch/Nederlandse samenwerking is die in 2018 op 1 raakt; na Lost Frequencies & Zonderling met “Crazy” en Bløf & Geike Arnaert met “Zoutelande”.