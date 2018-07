Doelman is na strijd van een jaar tegen leukemie op weg naar genezing maar stopt nu met voetballen

Doelman Carl Ikeme heeft op de website van zijn club, het naar de Premier League gepromoveerde Wolverhampton Wanderers, laten weten te stoppen met voetballen. De Nigeriaan streed sinds de zomer van vorig jaar tegen leukemie. Ondanks het feit dat hij goed op weg is naar volledig herstel, hangt hij nu zijn voetbalschoenen aan de haak.

“Toen Carl ons uitlegde dat hij wilde stoppen, waren we droevig maar tegelijk blij om hem gelukkig en hongerig naar nieuwe uitdagingen te zien”, legde CEO Jeff Shi uit. “Carl is meer dan een speler voor ons. Hij is onze broer en een belangrijk deel van onze familie. Hij is een vechter, hetgeen hij zowel tijdens zijn spelerscarrière als de voorbije maanden in zijn ziektestrijd heeft getoond. We wensen hem het allerbeste in de toekomst en herinneren hem eraan dat hij voor altijd zal deel uitmaken van onze familie.”

De 32-jarige Ikeme, in Engeland geboren met Nigeriaanse roots, is een jeugdproduct van de Wolves. Zijn club leende hem in het begin van zijn carrière diverse keren uit, aan onder meer Sheffield United, QPR, Leicester City en Middlesbrough, maar sinds het begin van het seizoen 2012-2013 was Ikeme een vaste waarde in het doel van de Wolves. Hij kwam in totaal tot 205 officiële duels.