Hitte verpulvert dagrecord, de warmste dag ooit komt in zicht

Brussel - Dat het warm is, moeten we je niet meer vertellen. Maar de temperaturen van vandaag zouden wel eens niet één maar twee records kunnen breken. We beleven nu al de warmste 27 juli ooit, maar gaan we ook het algemene hitterecord kunnen breken?

In Ukkel is omstreeks 13 uur een temperatuur van 34,6 graden Celsius gemeten. Dat is de hoogste dagtemperatuur die ooit op een 27ste juli is gemeten in Ukkel. Het vorige dagrecord van 32,4 graden uit 1928 is daarmee “verpulverd”. Dat melden weermannen Frank Deboosere en David Dehenauw op Twitter.

Dehenauw heeft zijn voorspelling voor vandaag zelfs nog gevoelig opgetrokken, volgens hem is het niet onmogelijk dat we vandaag op bepaalde plaatsen in het land de 39 graden zullen halen. Als dat zo is, dan zouden we het record van 38.8 graden, gemeten op Monsin in Luik, wel eens achter ons kunnen laten. Er zijn wel enkele voorwaarden volgens Dehenauw: “Dan mag er geen bewolking of onweer zijn in de loop van de namiddag, maar die kans is kleiner dan gisteren,” aldus Dehenauw.

Alle records die we niet gaan halen

Ondanks alle records van de laatste dagen, zal juli 2018 niet de geschiedenis ingaan als de warmste juli-maand ooit. Die eer is weggelegd voor juli 2006, toen de gemiddelde temperatuur 23.6 graden Celsius bedroeg. Ter vergelijking: voor deze maand hebben we voorlopig een gemiddelde temperatuur van 21.3 graden, en dat verschil zal waarschijnlijk niet meer goedgemaakt worden.

En hoe zit het nu met die fameuze zomer van 1976, zijn we nog ver verwijderd van dat record? “Wel, eigenlijk is dat een groot misverstand”, aldus Dehenauw. “De zomer van 1976 staat zelfs niet in de top 10 van droogste zomers en ook de huidige zomer zal daar geen plaats in krijgen. Daarvoor is er in juli alleen al te veel neerslag gevallen.”

Waarom dan in het begin van de week wel nog de vergelijking gemaakt werd? Weermannen kijken steevast naar een periode van 90 dagen om te vergelijken. In een periode van 90 dagen voor 24 juli, leek het alsof we de droogte van 1976 benaderden. En omdat die zomer bij velen onder ons nog in het collectief geheugen zit, is het niet gek om daarmee te vergelijken.

De droogste zomer ooit is nog steeds die van 1921, toen er amper 43 liter neerslag per vierkante meter viel in België. Hoeveel neerslag er dan viel in 1976? “Alvast meer dan 117 liter per vierkante meter”, vertelt Dehenauw ons. “Dat is de hoeveelheid van de zomer op de tiende plaats.”