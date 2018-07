Club Brugge-trainer Leko: “Onze voorbereiding was niet top. De focus ligt meer op transfers dan op voetbal”

Club Brugge-trainer Ivan Leko is het beu dat zijn club gegijzeld wordt door de onzekerheid over mogelijke transfers. Dat liet hij vrijdagmiddag verstaan op de persconferentie van Club Brugge. “Onze voorbereiding was niet top. De focus ligt meer op transfers dan op voetbal.”

Hij had er zin in, Ivan Leko. De trainer van Club Brugge nam vrijdagavond goedgemutst plaats achter de micro voor de persconferentie van de titelverdediger in de Jupiler Pro League. ”Ik ben blij dat de eerste wedstrijd van de Jupiler Pro League voor de deur staat”, zei hij.

De voorbereiding van Club Brugge was ook goed geweest, aldus Leko. Goed, maar “niet top”. Wat hij daarmee bedoelde? Een frons: “Geen enkele Belgische club kan een topvoorbereiding hebben in dit format. Dat liedje begint misschien al wat afgezaagd te worden, maar de focus ligt meer op transfers dan op voetbal. En ik wil het over voetbal hebben.”

“Dit is voor niemand makkelijk”

Leko doelde daarmee op de transfermarkt, die in België nog tot 1 september open is. Dat leidt tot onduidelijkheid rond Anthony Limbombe en Abdoulay Diaby, twee uitblinkers die Club Brugge vorig jaar aan de titel hielpen. Zij worden al maandenlang gelinkt aan een transfer, maar zitten voorlopig nog steeds in Brugge. De vraag is hoe lang nog. In de Supercup besliste Leko alvast het tweetal niet te laten spelen.

“Dit is voor niemand makkelijk”, wond Leko zich op. “Niet voor de spelers die weg willen, niet voor de spelers die willen spelen en niet voor de trainers. Voor geen enkele Belgische club is dit een plezante situatie. We moeten nu intensief trainen met spelers die effectief bezig zijn met onze volgende wedstrijden”, vertelde hij.

Weer speelminuten voor 17-jarige?

Iemand die mogelijk weer speelminuten krijgt tegen Eupen, is de nog maar 17-jarige middenvelder Brandon Baiye. In de Supercup kreeg Baiye al twintig minuten speeltijd van Leko als vervanger van Mats Rits. “Hij verdiende zijn kans nadat hij in de voorbereiding vijf weken lang getoond had dat hij dit niveau aankan”, aldus Leko. “Ik hou geen rekening met cv, salaris of naam. Of de speler 36 of 17 is, is niet belangrijk. De beste speelt. Zo moet het zijn in een topclub. Ik ben wel extra trots dat hij iemand van ons is, uit onze eigen academie. Dat geeft vertrouwen aan iedereen binnen de club.”