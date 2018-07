Nieuw-Zeeland boos op Australië: “Stop met onze vlag te kopiëren, wij waren eerst”

De verstandhouding tussen Australië en Nieuw-Zeeland heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De waarnemende premier van Nieuw-Zeeland vindt het welletjes geweest dat de vlag van Australië zo op die van zijn land trekt en roept op tot verandering. “Wij waren eerst”, zegt hij bij lokale zender TVNZ.

De vlaggenkwestie is een twistpunt waar Nieuw-Zeeland en Australië al decennialang mee worstelen. Allebei hebben ze een vlag die geïnspireerd is op de Britse, met een donkerblauwe achtergrond, de Britse Union Flag in de linkerbovenhoek en vier sterren rechts. Verschilpunten zijn de kleur van de sterren - rood op de Nieuw-Zeelandse, wit op de Australische - en bovendien telt de Australische een extra zevenarmige ster, die staat voor de Australische staten en regio’s.

Allebei claimen ze ook de vlag als eerste te hebben ingevoerd. De Nieuw-Zeelanders zeggen dat zij de vlag officieel in gebruik namen in 1902, in Australië is 1901 de datum die ze als officieel aannemen. Dat laatste jaartal wordt al jaren betwist.

Eigen ontwerp

Nu de relatie tussen de twee landen verstoord is door de opsluiting van een 17-jarige Nieuw-Zeelander in een Australische gevangenis voor volwassenen, is de kwestie weer levend. Want Winston Peters, waarnemend premier in Nieuw-Zeeland tijdens het moederschapsverlof van eerste minister Jacinda Ardern, heeft op lokale zender TVNZ gezegd dat Australië een eigen ontwerp moet zoeken.

“Onze vlag, die we al heel lang hebben, is gekopieerd door Australië”, aldus Peters. “Ze zouden de hunne moeten veranderen en erkennen dat wij er eerst mee waren.”

In 2016 hield Nieuw-Zeeland nog een referendum over het ontwerp van de vlag. De vraag was of de Britse vlag eraf moest en veranderd moest worden naar een andere kleur. De inwoners stemden massaal neen. De volksraadpleging kostte het land trouwens 17,6 miljoen dollar.