Kind en Gezin heeft 703 geprefinancierde kinderopvangplaatsen overgenomen

Brussel - Kind en Gezin heeft 703 kinderopvangplaatsen overgenomen die werden geprefinancierd door de steden Gent en Antwerpen en door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld). Zij vraagt zich af of het systeem ook geen oplossing kan bieden voor kleinere steden en gemeenten.

Kind en Gezin sloot in 2016 een convenant af met de steden Antwerpen, Gent en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Bedoeling was dat de grote steden zelf kinderopvangplaatsen konden prefinancieren om zo hun opvangcapaciteit versneld te vergroten. De organisatoren kunnen dan een inkomensgerelateerde ouderbijdrage vragen en de stad neemt het verschil ten laste. Het convenant garandeerde dat, wanneer Kind en Gezin over uitbreidingsbudget beschikte, deze steden en organisatoren voorrang zouden krijgen in de financiering.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) vroeg aan minister Vandeurzen een stand van zaken. Saeys: “Ik stel vast dat voor Gent en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Kind en Gezin via de uitbreidingsronde alle geprefinancierde plaatsen subsidies heeft kunnen toekennen. Voor Gent ging het sinds 2016 over 102 en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie over 118 geprefinancierde plaatsen. Antwerpen creëerde sinds 2016 maar liefst 555 geprefinancierde plaatsen. Daarvan nam Kind en Gezin er 483 over. Antwerpen moet dus 72 plaatsen verder blijven prefinancieren.”

Antwerpen en Brussel gaan verder met het systeem en lanceerden ondertussen al een nieuwe oproep om te werken met geprefinancierde opvangplaatsen.

Open Vld-politica Saeys vraagt om het systeem te evalueren en om te kijken of ook andere steden en gemeenten geen gebruik kunnen maken van het systeem. Volgens minister Vandeurzen hebben andere steden daar al naar gepolst bij Kind en Gezin. Maar voorlopig wordt daar niet op ingegaan omdat het “in tegenstelling tot de 3 grootsteden niet zeker is dat er in toekomstige uitbreidingsrondes budget is voor deze steden”. “Dat hangt immers af van de programmatie, terwijl we voor de drie grootsteden telkens werken met een voorafname van het budget voor uitbreiding”, aldus Vandeurzen.