Ouders overleden Vic over fatale dag: “Deze tragedie mag geen enkel ander gezin overkomen”

De ouders van Vic Wanzeele (6) uit Zoersel hebben uit de doeken gedaan wat gebeurd is op 17 juli, de dag waarop hun zoontje overleed op de laatste dag van hun familievakantie in Portugal. “Een tragedie als deze mag niemand anders overkomen”, schrijven ze op Facebook.

De familie Wanzeele maakte met hun zoontjes Vic en Jack (4) een 17-daagse tocht door Portugal. Een vakantievilla bij het natuurpark Azeitão was de laatste stop. Het gezin verbleef er samen met een bevriend koppel en hun twee kinderen.

“Op dinsdag 17 juli zou de reis ten einde komen”, schrijven mama Ansie Van Aerschot en papa Michael Wanzeele in een mededeling op Facebook. “We zouden na de lunch naar de luchthaven vertrekken en het vliegtuig naar België nemen. Mijn man (Michael, de vader van Vic, nvdr) was ’s ochtends al met de auto vertrokken met alle bagage erin.”

De kinderen speelden nog in het zwembad van de gehuurde villa toen een van hen zag hoe Vic vast kwam te zitten met zijn arm in de filter. “In het diepste deel van het zwembad, dat 1,9 meter diep was”, aldus Ansie. “We zijn allemaal in het water gesprongen om hem te helpen, maar we kregen hem niet los. We probeerden en bleven proberen. Bij de eerste pogingen bewoog hij nog en probeerde hij zichzelf te bevrijden, maar we beseften allemaal dat het niet zou lukken.”

Ansie belde 112, waar ze vijf keer doorverbonden werd voor ze iemand aan de lijn had die Engels sprak. “We vonden nergens waar we de filter konden afzetten, ook niet op de zekeringkast. Ik belde het bedrijf dat het huisje aan ons verhuurde en riep hen toe dat mijn zoon aan het sterven was in het zwembad. Ze zeiden dat ik kalm moest blijven en dat er meteen iemand zou komen. Dat we de installatie konden afzetten, zei niemand.”

Reanimatie

Intussen bewoog Vic niet meer. Hij lag roerloos op de bodem van het zwembad. “Ik liep op blote voeten naar de weg om de hulpdiensten zelf te halen, zodat ze de weg makkelijker zouden vinden. Twee brandweermannen kwamen toe en ook zij kregen hem er niet uit. Uiteindelijk vonden ze de bediening van de filter in een klein huisje langs de weg. Dat was op slot, maar ze trapten de deur in en zetten de filter af. Toen konden ze Vic eindelijk bevrijden, na volgens mij 15 of 20 minuten onder water.”

“Na een reanimatie van 40-45 minuten haalden ze Vic terug. De politie, een ziekenwagen en een auto met een spoedarts kwamen toe en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar hebben we met de beste zorg en veel liefde omringd, maar het was duidelijk dat onze jongen zwaargewond was. Ze beloofden dat ze alles zouden proberen om hem terug te halen, maar dat ze niet zeker waren of dat zou lukken en hoe hij eraan toe zou zijn als ze hem konden terughalen. Maar hij heeft het niet gehaald.”

Op zaterdag 21 juli bleek uit een scan dat de hersenen van Vic zwaar beschadigd waren. “Alles wees erop dat hij hersendood was. Op maandag 23 juli is hij ’s ochtends een tweede keer gestorven, in onze armen.”

De Europese richtlijnen zeggen dat filters in zwembaden bedekt moeten zijn, maar dat was in Portugal niet het geval. “Het had echt zo moeten zijn”, aldus Ansie. “De zuiging was zo sterk dat hij geen kans had. Onwaarschijnlijk dat dit kon gebeuren terwijl een simpel deksel dat had kunnen voorkomen.”

Met de persmededeling van de ouders op Facebook zeggen de ouders te willen verzekeren dat er een grondig onderzoek komt. “En dat er maatregelen worden genomen zodat een tragedie als deze geen enkel ander gezin kan overkomen.”