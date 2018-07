Brusselse Audi E-tron heeft een lanceringsdatum

Brussel - De Audi E-tron, de elektrische SUV die in Brussel zal worden geproduceerd, heeft een lanceringsdatum. Oorspronkelijk zou de wagen eind augustus op een evenement in Brussel worden gepresenteerd, maar dat werd eerder al afgelast. De SUV zal nu het licht zien op 17 september in San Francisco, aan de Amerikaanse westkust.

De fabriek in Brussel is zich al enkele jaren aan het voorbereiden op de serieproductie van de E-tron. Die neemt weldra de plaats in van de A1, die er de afgelopen acht jaar van de band liep.

Brussel wordt wereldwijd de enige fabriek die de volledig elektrische SUV zal produceren. De luxewagen krijgt een prijskaartje van om en bij de 80.000 euro, waarmee hij moet concurreren met onder meer de Tesla Model S en Model X.

Om de Belgische link te benadrukken, zou de wagen eind augustus op een ‘Audi Summit’ in Brussel worden gepresenteerd, maar dat idee werd losgelaten met de komst van de nieuwe CEO Bram Schot. Die voelde er meer voor om de auto voor te stellen in het land dat waarschijnlijk de voornaamste afzetmarkt wordt, de Verenigde Staten.

De E-tron kan nu al worden gereserveerd, met een voorschot van 2.000 euro. De leveringen starten volgend jaar.