Meer dan 200 passagiers geëvacueerd uit defecte trein zonder airco: serieuze vertragingen, enkele reizigers onwel

Zaventem - Door een probleem met de bovenleiding is een trein met meer dan 200 reizigers aan boord stilgevallen ter hoogte van het Vlaams-Brabantse Diegem. De reizigers werden te voet geëvacueerd, waardoor het treinverkeer tussen Diegem en Zaventem onderbroken werd. Meerdere mensen werden onwel door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 15.20 uur viel de trein van Gent naar Tongeren stil door een probleem met de bovenleiding. Door de hoge temperaturen was een voedingskabel beginnen doorhangen. Die heeft een aardingskabel van de bovenleiding geraakt, waardoor er kortsluiting ontstaan is.

De 200 tot 300 passagiers aan boord moesten meer dan een uur wachten in de hitte in de trein en lieten hun ongenoegen blijken op sociale media. Er werd wel water bedeeld, maar airco was er niet op de trein. Daarom werd beslist om de reizigers te voet langs de sporen te evacueren en hen te begeleiden naar een nabijgelegen hotel, aldus NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Vertragingen

Die evacuatie is ondertussen achter de rug. Het treinverkeer werd stilgelegd om de evacuatie van de reizigers veilig te laten verlopen. Verschillende treinen werden daardoor opgehouden. Die treinen konden vanaf 17.20 uur een voor een weer vertrekken, aldus Infrabel.

Ook het derde spoor in Diegem zal opnieuw vrijkomen. Het vierde spoor, waarop de stilgevallen trein staat, zal voorlopig niet gebruikt worden. Intussen is ook de werktrein die de bovenleiding moet herstellen ter plaatse.

Volgens Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken zijn er “serieuze gevolgvertragingen”, maar is het nog te vroeg om daar een cijfer op te plakken.

Onwel

Tijdens de evacuatie en in de warme treinen zijn al meerdere mensen onwel geworden. “Het is heel warm”, aldus Crols. “En mensen hebben daar last van. Wie het nodig heeft, krijgt de nodige verzorging.”

@NMBS ; warmest day ever! No aircondition and we ate stuck bc of a train standing still — Lise Træland (@LiseTraland) 27 juli 2018

@NMBS Trein Brussel 15u55 Richting Aarschot Tongeren. Wat aan de hand??

Sebiet vallen we allemaal neer vd hitte. :-/ — Natalie (@NatalieSacre) 27 juli 2018

De afgelopen dagen zijn veel klachten gekomen van reizigers die de temperaturen in de trein te hoog vinden en niet begrijpen waarom er geen airco is. “Wij hebben er alle begrip voor dat dit voor hen niet altijd even aangenaam is”, zei Crols daar vrijdag over in De Standaard. “Maar we zijn er volop mee bezig om met de aankoop van nieuw materieel onze vloot met airco uit te breiden. We sensibiliseren via de sociale media en we zorgen ervoor dat we zeker op lange afstanden treinen inzetten met airco.”

Bermbrand

In Willebroek, langs de lijn tussen Puurs en Mechelen, is een bermbrand geweest. Die is intussen geblust, maar Infrabel onderzoekt of er schade is aan de bovenleiding. Daardoor is het treinverkeer tussen Puurs en Mechelen in beide richtingen onderbroken. De NMBS legt vervangbussen in tussen beide stations.