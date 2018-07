Opwijk / Merchtem - Groen-Merchtem heeft de Stambeek symbolisch begraven omdat ze volgens de partij ‘op sterven na dood is’. “Het water is vies en stinkt, de vervuiling zou komen van een landbouwbedrijf uit Opwijk”, Henk Willocx (Groen). De gemeente onderzoekt de zaak.

“Sinds een week is de Stambeek zwaar vervuild. Het water is vies en verspreidt een walgelijke geur”, zegt Hugo Verwimp van Groen-Merchtem. “Buurtbewoners in de Sint-Jansstraat en de ...