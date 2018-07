De hele zomer trekt De Grote Test naar de kust om er culinaire klassiekers te proeven. Ditmaal mocht Wijnkenner Alain Bloeykens zich wagen aan de apéro maison in verschillende kustgemeenten. “Wat is me dit jong. Ik krijg er krampen van in mijn maag”, klonk het toch een beetje ontgoocheld. Een van de zaken kreeg amper twee op tien.