Thaise muggenbeet wordt Willy (70) fataal: "Ene dag vieren we huwelijksverjaardag, paar dagen later ben ik hem voorgoed kwijt"

Herzele / Borsbeke -

Je reist voor de 26ste keer samen naar je favoriete reisbestemming Thailand, je hernieuwt er je trouwbeloften maar enkele dagen later slaat het noodlot toe en sterft je echtgenoot. Dat horrorscenario overkwam Rudy Coppens (53) uit Herzele. Zijn echtgenoot Willy Van Delsen (70) bezweek woensdag nadat een muggenbeet hem in Thailand met dengue had opgezadeld.