Dirk kan na hartinfarct casino niet meer openen, nu eist hij 10 miljoen euro schadevergoeding

Sint-Gillis-Waas -

Binnenkort weet Dirk Van Puyvelde of hij een schadevergoeding krijgt van het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas omdat zijn casino nog niet open is. De man eist minstens 10 miljoen euro. De rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde behandelt de zaak op vrijdag 14 september.