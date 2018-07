“Strijd tegen aids is nog lang niet gestreden”, zegt Bill Clinton tijdens slot van conferentie in Amsterdam

De internationale aidsconferentie in Amsterdam is vrijdag afgesloten met een licht bezorgde blik op de toekomst. Activisten waarschuwden dat jongeren onvoldoende adequaat onderricht krijgen over de risico’s op besmetting.

De vroegere Amerikaanse president Bill Clinton gaf de slottoespraak van de 22ste International AIDS Conference en riep de medische sector en de bevolking op waakzaam te blijven in de strijd tegen hiv, het virus dat aids veroorzaakt. “Het is belangrijk dat we niemand laten zeggen dat we achterover kunnen leunen. Nog altijd meer dan 15 miljoen mensen met hiv worden niet behandeld”, zei Clinton, die zich met zijn stichting voor lagere prijzen voor aidsmedicatie inzet. “We moeten meer testen, meer behandelen, meer preventiestrategieën ontwikkelen en opdrijven wat werkt”, aldus Clinton.

Zijn toespraak werd kortstondig verstoord door betogers die opriepen sekswerkers en drugsverslaafden uit de criminele sfeer te halen.

Unicef luidde de alarmklok over een gevreesde toename van besmettingen bij jongeren, vooral in het zuiden van het Afrikaanse continent. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties schat dat van 2017 tot 2050 zowat 5 miljoen nieuwe hiv-besmettingen zouden optreden bij mensen tussen 0 en 19 jaar oud. Twee derde van hen zullen meisjes en jonge vrouwen zijn.

Ongeveer 15.000 deskundigen uit ruim 160 landen kwamen deze week in Amsterdam bijeen om ideeën en strategieën te ontwikkelen en bespreken in de strijd tegen aids. De volgende conferentie vindt in 2020 in de Amerikaanse steden San Francisco en Oakland plaats.