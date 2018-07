Pastoor Andy vraagt goddelijke hulp in vlog: “Ik bid om regen voor de boeren en oudere mensen”

Galmaarden / Holsbeek - De boeren en oudere mensen kunnen een goddelijke interventie gebruiken. Dat beseft ook pastoor Andy Penne. Hij bidt alvast om regen in zijn voormalige parochie Galmaarden en tijdens de misviering in Holsbeek.

“Heel veel plaatsen in Europa kennen kleine en grote problemen door de aanhoudende droogte. Zo dreigen oogsten van onze land- en tuinbouwers in de regio te mislukken”, zegt pastoor Andy Penne, die vorig jaar van Galmaarden naar Holsbeek moest verhuizen op verzoek van het bisdom.

“We moeten ook allemaal zuinig omgaan met het water, hier en daar zijn er branden die ontstaan door de droogte en onze gazons zien bruin. Er wordt veel gepuft en gezucht en veel mensen hebben ook moeite om te slapen door het warme weer en de weinige afkoeling ‘s nachts. Nogal wat mensen hoorde ik de jongste tijd dan ook zeggen dat we moeten bidden om regen.”

Blijde Boodschap

Hij trok donderdag naar zijn voormalige parochie in Galmaarden en nam er een nieuw filmpje Bidden voor regen op voor zijn YouTube-kanaal.

Dat Penne geen moderne communicatiemiddelen schuwt om de ‘Blijde Boodschap’ te verkondigen, bewees hij al door Pokémonjagers in de Galmaardse kerken welkom te heten en twee jaar geleden als eerste vloggende priester zijn Wekelijks Woord via een videoblog op YouTube naar zijn parochianen te verspreiden.

Bijna alle filmpjes hebben ruim 1.000 unieke kijkers. “Vroeger, als er een periode was van extreme regen of droogte, werden misvieringen gehouden voor minder of meer regen. Het is dus zeker mogelijk om te bidden voor regen, wat ik tijdens de misviering in mijn parochie Holsbeek vrijdagochtend ook heb gedaan. Het zijn ook niet alleen de landbouwers die hierdoor in moeilijkheden komen, maar ook de ouderen, zieken en verzwakten worden erdoor getekend en lijden er zwaar onder”, aldus de pastoor.

Wijwater van maken?

Het zag er vrijdagmiddag al naar uit dat zijn gebeden om regen verhoord zouden worden. “Als er te veel regen valt, zeg ik wel eens aan mijn parochianen dat ik er wijwater van zal maken, maar dat ligt nu moeilijker natuurlijk”, grapt hij.