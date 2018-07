Beerschot Wilrijk ontrolt nieuwe structuur: 50% DCA, 50% Saudisch

Een volledig vernieuwde technische staf, twaalf nieuwe spelers en een andere veldbezetting. Op sportief vlak onderging KFCO Beerschot Wilrijk in het tussenseizoen een ware metamorfose. Maar ook in de bestuurskamer is er heel wat veranderd. De club vond dat het vzw-statuut met een vrijwilligersstructuur onvoldoende werkbaar was en richtte in juni een naamloze vennootschap op: de N.V. KFCO Beerschot Wilrijk.

Er zijn twee aandeelhouders in de gloednieuwe naamloze vennootschap: DCA en UTB LLC. DCA is het Kempense bouwbedrijf van CEO Francis Vrancken, dat in januari de club overnam, maar ruimte liet voor een extra investeerder.

UTB LLC is het investeringsvehikel van de steenrijke Saudische prins Abdullah Bin Mossaad die in februari een aanzienlijk deel van de aandelen van de club overnam van DCA. Beide aandeelhouders vaardigen vijf bestuurders af in de raad van bestuur van de N.V. KFCO Beerschot Wilrijk (zie onderaan) en hebben nu elk 50% van de aandelen van de club in handen.

Directiecomité

De belangrijke strategische, financiële en budgettaire beslissingen zullen door deze nieuwe raad van bestuur genomen worden. Het dagelijkse beleid van de club, zowel op sportief, commercieel, administratief als financieel vlak komt echter in handen van een directiecomité. Dat zogenaamde ‘operational board’ zal bestaan uit Francis Vrancken, Luc Neefs, Jan Van Winckel, Eric Roef, Walter Damen en Gunther Dieltjens. Eric Roef blijft op post als voorzitter van de club, Walter Damen is de nieuwe ondervoorzitter. Gunther Dieltjens wordt de voorzitter van het directiecomité. Hij zal de dagelijkse werking van de club coördineren.

Na goedkeuring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond nam de nieuwe N.V. ook het volledige patrimonium van de club over. Dat wil zeggen dat de N.V. instaat voor alle financiële overeenkomsten en verbintenissen die de vzw was aangegaan. De bestaande vzw blijft echter bestaan en zal ook in de toekomst instaan voor de vrijwilligerswerking en sociale activiteiten van de club. De nieuwe N.V. garandeert de nodige financiële middelen voor die vrijwilligerswerking.

Raad van bestuur N.V. KFCO Beerschot Wilrijk

Namens DCA/Francis Vrancken:

Francis Vrancken (eigenaar DCA), Luc Neefs (bestuurder DCA), Walter Damen (advocaat - tevens bestuurslid van de VZW), Gunther Dieltjens (horeca-ondernemer - tevens bestuurslid van de VZW), Eric Roef (voorzitter - tevens voorzitter van de VZW).

Namens UTB LLC: