Potje breken, is potje betalen: opbrengst benefiet tumorpatiëntje dreigt verloren te gaan

Meulebeke / Ingelmunster - De opbrengst van de benefiet ten voordele van de vijfjarige tumorpatiënt Tiana uit Ingelmunster zal mogelijk niet naar het meisje zelf gaan. De kosten voor een defecte lift in het OC Vondel in Meulebeke, waar de benefiet plaats had, dreigen op de schouders van de ouders te vallen.

Ghislain Lemaire en Jeaninne Baekeland organiseerden op zaterdag 7 juli een benefiet in het OC Vondel in Meulebeke ten voordele van hun vijfjarige kleindochter Tiana. Het meisje uit Ingelmunster vecht tegen een kwaadaardige hersentumor. De opbrengst van die benefietavond dreigt nu voor een groot deel in het water te vallen. Een defecte lift in het gebouw zou het gevolg zijn van de benefietavond. “Wij hadden niet eens weet van een lift in het gebouw”, zegt grootvader Ghislain Lemaire. “Tijdens de dag zelf hadden we een aantal defecten in de zaal waarvoor we zelf een technicus moesten opbellen. De zaterdagnacht hebben we alles nog opgeruimd en de sleutel veilig in de sleutelbox achtergelaten. We waren ons van geen kwaad bewust.”

Nog geen factuur

De donderdag die daarop volgde, werd hij opgebeld door iemand van de gemeente. Tot grote verbazing van de man bleek de lift in het OC Vondel niet meer te werken. “Die medewerker vertelde ons dat wij zullen moeten opdraaien voor de kosten. Dat is een regelrechte schande. De factuur hebben we nog niet gekregen, maar het zal vast om een groot bedrag gaan. Wij zijn er het hart van in. Hopelijk komen we toch nog tot een oplossing, want zo valt alles in het water. Terwijl onze dochter al zoveel medische kosten heeft.”

Spelende kinderen

Hoeveel de benefiet heeft opgebracht is nog niet duidelijk. Momenteel hebben de ouders van Tiana het druk met de behandeling van hun dochtertje. Op 31 juli wordt een nieuwe scan gemaakt die meer duidelijkheid moet brengen over de gezondheid van het kind.

Volgens de Meulebeekse burgemeester Dirk Verwilst (CD&V) is nog niets definitief beslist. De zaak moet immers nog voor het schepencollege komen. “Het bedrijf dat de lift kwam herstellen gaf aan dat het wel degelijk die zaterdag gebeurd zou zijn. Er zouden kinderen gespeeld hebben met de lift waardoor die plots helemaal blokkeerde. Ik weet dat het een vervelende zaak is. De organisatoren zullen vast niet geweten hebben dat dit gebeurd is. Bij ons geldt echter dat wie het potje breekt, dat ook moet betalen. Maar een definitieve beslissing over de zaak zal pas later vallen.”