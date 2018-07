Bij kapster Hannah (25) heb je de keuze: knippen en kleuren in het salon of in openlucht

Evergem - Vrouwen en mannen die in openlucht hun haar willen laten knippen of kleuren, kunnen dat bij mooi weer in het pop-upsalon van Hannah Alleene (25) in de Schoonstraat. Binnen in de zaak deelt ze de fraaie beschikbare ruimte met haar zus Elise (23). Die is dan weer een veelzijdige schoonheidsspecialiste.

Hannah studeerde in Eeklo aan het college Ten Doorn voor kapster en behaalde er in 2011 haar diploma.

“Daarna volgde ik nog een lerarenopleiding aan de Arteveldehogeschool. Over de echte vakkennis stak ik nog veel op, maar ik leerde niet veel bij over het runnen van een zaak. Daarvoor krijg ik wel veel steun van mijn leveranciers”, zegt de gemotiveerde kapster.

“Nadat ik in diverse kapsalons werkte, ging ik in Sleidinge bij mijn ouders aan de slag in een piepkleine kamer, die ik dan nog deelde met mijn zus. Sinds september vorig jaar heb ik in een huurwoning mijn eigen kapsalon. Ook daarin werk ik samen met mijn zus Elise. De naam Hair to Toe (Haar tot Teen) verklapt trouwens dat mijn zaak meer is dan een kapsalon. Elise studeerde voor schoonheidsspecialiste en daarna nog voor ergotherapeute.”

“Gelaatsverzorging, kunstnagels en suikerontharing zijn mijn specialiteiten, maar je kan bij ons ook terecht voor voetverzorging en massages”, vertelt een enthousiaste Elise.

Vakantiegevoel

De twee zussen hebben binnen een apart werkterrein en hinderen mekaar dus niet. Het idee voor een openlucht kapsalon komt van Hannah. “Vooral voor het comfort droomde ik van die pop-upzaak in openlucht. Door de haardrogers is het tijdens de zomermaanden vaak heel warm in een kapsalon. Ik wou het echter ook voor de beleving. Als ik buiten werk, heb ik een heus vakantiegevoel. Het openlucht salon heeft ook een commerciële meerwaarde. Het valt de passanten meteen op. Mijn klantenbestand is de jongste maand dan ook fel gegroeid. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Ik kocht het materiaal voor mijn pop-upsalon en een vriend knutselde alles in mekaar”, zegt Hannah.

Het buitensalon is gecreëerd op een plankenvloer. Gordijnen en planten zorgen voor extra gezelligheid. Dankzij twee zetels en evenveel spiegels kan het haar van twee klanten terzelfdertijd worden behandeld. “De samenwerking tussen twee zussen met een verschillend beroep is niet alledaags, maar verloopt naar wens. Met ons gezamenlijk concept richten we ons op de noden van de klanten. Niet enkel met een groot gamma aan verzorging, maar ook met de openingsuren van onze zaak”, besluit Hannah.

Hair to Toe. Kapsalon en schoonheidsinstituut, Schoonstraat 202, Evergem, telefoon 0494-93.17.68.

Open dinsdag en woensdag (9-18 uur), donderdag (12-22 uur), vrijdag (9-18 uur) en zaterdag (9-16 uur).