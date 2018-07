“En nu is het mijn beurt”: kindermeisje (18) wordt na dubbele verkrachting opnieuw verkracht door man die haar wou ‘helpen’

Nadat haar eerste twee verkrachters haar langs de kant van de weg gedumpt hadden, werd de studente benaderd door een andere man. Ze legde uit wat haar overkomen was, hij bood aan haar te helpen en gaf haar een lift. Kort daarna stopte hij de wagen. “Nu is het mijn beurt.”

De feiten dateren al van maart dit jaar, maar de Britse uitwisselingsstudente deed haar verhaal in de rechtbank van Napels. Ze studeert in Napels en werkt er als au pair. Na een feestje voor Erasmusstudenten was ze te voet op weg naar huis toen twee mannen (19 en 18) haar een lift aanboden. Ze stemde in en stapte in de wagen. De mannen brachten haar echter niet naar huis, maar reden een klein straatje in. De mannen maakten misbruik van het feit dat ze dronken was en hebben haar om beurt verkrachtten.

Vervolgens dumpten ze haar langs de kant van de baan, waarop de studente benaderd werd door een derde man. Ze legde hem uit wat net gebeurd was, hij bood haar een lift naar huis aan. De jonge vrouw in shock stapte in de wagen waarop de man een verlaten parking opreed: “Nu is het mijn beurt”, zei hij. En ook hij verkrachtte haar.

De eerste twee mannen konden geïdentificeerd worden aan de hand van camerabeelden, de derde verkrachter werd geklist nadat speurders een geluidsopname op zijn smartphone aantroffen waarin hij pochte met zijn ‘verovering’.

De eerst twee staan terecht voor groepsverkrachting, de derde man voor verkrachting. De drie mannen ontkennen de feiten en stellen dat de vrouw instemde. De drie werden overigens niet gearresteerd.