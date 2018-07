INTERVIEW. De nieuwe held van Club Brugge: “Eén miljoen euro voor mij? Een koopje”

Arnaut Danjuma Groeneveld (21) heeft na ons gesprek een afspraak met voorzitter Bart Verhaeghe. Die wil zijn nieuwe ‘chouchou’ nog eens persoonlijk vragen of alles naar wens verloopt bij Club. Maar eerst vertelt Danjuma honderduit over hoe hij Club verkoos boven revanche aan de top in Nederland. Over zijn speciale band met Limbombe, de man die hij al voor de tweede keer op rij moet opvolgen. En over de ‘Arnaut-mentaliteit’. “Jullie competitie wordt hoger ingeschat dan de Nederlandse. Anders was ik hier niet.”