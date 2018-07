Menen - Elysha (8) en Nakeischa (6) maakten deze zomer de reis van hun nog jonge leven, naar Rwanda. Zwemmen, wandelen, lekker eten, maar vooral: herenigd worden met papa Willy. Twee jaar geleden werd hij het land uitgezet, nu zagen de meisjes hem voor het eerst terug.

Vechten tegen de bierkaai was het in de zomer van 2016 voor de nu 28-jarige Aïcya Bougernine. Alles had ze in het werk gesteld om haar ex Willy Wasungu (31) in België te kunnen houden. Tevergeefs ...