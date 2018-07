Eerst Real Madrid, dan Nederland, dan zonder contract: jonge Belg zet carrière voort in Noorwegen

Doelman Alex Craninx heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Molde, zo maakte de Noorse eersteklasser vrijdag bekend. Het jeugdproduct van Real Madrid tekende vorige zomer een contract bij Sparta Rotterdam in de Eredivisie. Hij lag er voor drie seizoenen vast, maar zijn overeenkomst werd al na zes maanden ontbonden. Het eerste deel van 2018 onderhield de 22-jarige Craninx zijn conditie bij de Spaanse derdeklasser Cartagena.

“Alex Craninx is geboren in Spanje, maar heeft een Belgisch paspoort. Hij speelde wedstrijden voor de nationale jeugdploegen van België. Ondanks zijn 1m97 is Alex Craninx een moderne doelman, die goed is aan de bal, een goede trap in huis heeft en het spel goed leest. Hij heeft veel potentieel. Het is ons doel om hem te ontwikkelen tot een basisspeler”, reageerde Moldes keeperstrainer Per Magne Misund op de clubwebsite. .