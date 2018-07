Honderd jaar geleden stortte Duits vliegtuig neer op gemeenteschool Luchteren: “In je eigen bed verongelukken. Zo erg”

Gent / Drongen -

Op 1 augustus is het precies honderd jaar geleden dat een Duits verkenningsvliegtuig neerstortte op de gemeenteschool van Drongen-Luchteren. Hoofdonderwijzer Jan Vleeshouwers (48) en zijn vrouw (en onderwijzeres) Charlotte Wauters (54) kwamen daarbij om het leven. De familie Vleeshouwers is die droeve gebeurtenis niet vergeten en blies vrijdagavond verzamelen op de plaats van het drama in de Luchterenstraat.