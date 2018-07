Anderlecht start met 2 jonkies en 7 nieuwkomers

Anderlecht begint aan de competitie in Kortrijk en behoudens verrassingen doet het dat met een basisploeg met 7 aanwinsten, 2 eigen jeugdspelers en slechts 2 vaste waarden van vorig seizoen. Nog opvallend: transfers Adzic en Abazaj zitten in de tribune, waar ook heel wat grote vissen zitten.

Anderlecht heeft momenteel 37 spelers in zijn kern. Daarom splitst coach Hein Van­haezebrouck zijn selectie op training vaak op in groepen, waardoor het deze week snel duidelijk werd wie de afvallers waren voor de match in Kortrijk.

Een aantal spelers sukkelt met blessures. Zo heeft Kums verder onderzoek nodig aan zijn heup, ondervindt Najar hinder aan de hamstring, kampt Saief met kwaaltjes en heeft Morioka simpelweg een fysieke achterstand. Zij zijn er logischerwijs niet bij.

Ook de WK-gangers Dendoncker, Kara, ­Teodorczyk en Thelin ontbreken. Zij misten (een groot deel van de voorbereiding) en het is maar de vraag of ze ooit nog voor RSCA zullen spelen. De club ziet Kara, Teo en Thelin liever vertrekken en dat geldt ook voor Obradovic. Dendoncker wil zelf weg. Daarnaast valt op dat er geen plaats is voor Luka Adzic en Kristal Abazaj. De Balkanboys werden deze zomer binnengehaald, maar zijn kennelijk nog niet klaar.

Wie wordt er dan wel aan de aftrap verwacht? Van de vaste waarden zult u alleen Trebel en Gerkens herkennen. Daarnaast zeven nieuwe gezichten: Didillon in doel, het spitsenduo Santini-Dimata, verdedigers Vranjes en Milic, Cobbaut als linksbuiten en Makarenko als controlerende middenvelder.

Het zal de fans ook verheugen dat er twee eigen jeugdproducten starten. Saelemaekers (19), die we al kennen uit Play-off 1, krijgt de voorkeur op Appiah. En centraal in de defensie staat de 19-jarige Sebastiaan Bor­nauw, een speler van 1m91 die Gert Ver­heyen wel naar Oostende wilde halen, maar die zijn kans krijgt bij Vanhaezebrouck.

Op de bank zitten ­bekendere namen. Boeckx is tweede keeper, Appiah wacht op een kans en ook de creatieve aanwinst Knowledge Musona, die deze voorbereiding vier kilo verloor, zal zijn kunstjes nog niet vanaf minuut één kunnen tonen. Hij wordt hoogstens de joker.

De basisploeg van Anderlecht is met drie jaar verjongd tegenover een jaar geleden. Toen begon RSCA op Antwerp met een gemiddelde leeftijd van 26,1 jaar. Nu is dat nog maar 23,3 jaar.