Om moedeloos van te worden: jeugdwerking krijgt al voor de zesde keer dit jaar vandalen over de vloer

Menen - Al anderhalf jaar lang organiseert jeugdopbouwwerker Jonathan Eggermont activiteiten voor Meense jongeren vanuit 't Kot in de Zuidstraat. Het laatste jaar wordt hun uitvalsbasis echter geteisterd door vandalen. Donderdagnacht was het weer prijs.

Een brandblusapparaat staat troosteloos te midden van een vloer vol wit poeder. De fietsen in een achterkamer zijn op een hoopje gesmeten. De ruiten van de barak ogen meer plank dan glas: ingegooid met stenen.

Op één hand kan Jonathan Eggermont, jeugdopbouwwerker bij Uit de Marge, het aantal vandalenstreken niet meer tellen. Hun uitvalsbasis, een barak in de Zuidstraat in Menen die ze 't Kot noemen, wordt geteisterd door onverlaten die er niets beter op hebben gevonden de boel af te breken. Letterlijk. Donderdag op vrijdag was het weer van dattum.

“Sinds januari is dat maandelijks een of twee keer het geval. Er valt niets te stelen, maar ze breken in en vernielen alles”, zucht Jonathan. “De daders zijn vermoedelijk uit het Franse Halluin, enkele jongeren werden al eens betrapt. De politie zou meer patrouilleren, maar dat lijkt niet te helpen.”

Een zoveelste domper voor het harde werk dat Jonathan levert. Maandag- en vrijdagavond enthousiasmeert hij tot dertig jongeren boven de vijftien, woensdagnamiddag zijn de jongsten met zowat veertig. Allemaal jongeren die hun gading niet vinden in een reguliere jeugdbeweging en zich kunnen uitleven dankzij Jonathan.

“Voetbal, graffiti of gewoon wat chillen, ze komen echt graag. Echter, de laatste tijd moeten we bijna meer kuisen door het vandalisme dan dat we iets tofs kunnen doen”, foetert de jeugdwerker. “Zaterdag (vandaag, nvdr.) was er een activiteit gepland, die moeten we nu zelfs annuleren door de schade.”

“Investeren is de oplossing”

De oplossing is eigenlijk niet zo moeilijk. Investeren in het gebouw, zodat er niet meer kan ingebroken worden of gewoon een nieuw lokaal bouwen. Hoewel het oorspronkelijke lokaal afbrandde, ziet de stad dat niet zitten. “Hier investeren is de moeite niet, want Menen wil het terrein verkopen”, legt Jonathan uit. “Een nieuwe stek bouwen wil de stad ook niet. Er is plaats in Park Ter Walle, maar daar kunnen wij ons ding niet doen.”

Met de amper 150 euro budget die Jonathan heeft om activiteiten te organiseren zijn het barre tijden. Maar hij doet gewoon voort, zodat de werking die hij van nul opbouwde niet zomaar in elkaar stuikt. Al heerst daar ook twijfel. “Mijn contract loopt in december af en ze weten nog niet of het verlengd wordt door de verkiezingen”, klinkt het. “Ik zou wel snel werk vinden, maar voor die jongeren zou het niet evident zijn om weer een nuttige bezigheid te vinden.”