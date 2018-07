Zo was het debuut van Odjidja bij AA Gent: op halve kracht -en maar een halve match

Vadis Odjidja (29) hield het hoofd – ondanks de tropische temperaturen – met gemak koel bij zijn Gentse debuut. Druk gesticulerend, aldoor zijn ploegmakkers bijsturend en aanmoedigend, doorlopend ballen opeisend en indien nodig zelfs fluitend op de vingers... De geboren Gentenaar heeft duidelijk geen inloopperiode nodig en fungeerde in de eerste helft meteen als onvervalste patron op het Gentse middenveld. Toch stond ook hij machteloos bij de eerste vlijmscherpe tegenaanval van de Rouches, waardoor AA Gent al na tien minuten op achtervolgen was aangewezen.

Voor rust liep er dan ook heel veel fout in de Gentse organisatie en was het in de opbouw al te vaak slordig. Vadis probeerde wel de bakens te verzetten, maar kon onvoldoende rekenen op de ...