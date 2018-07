Ooit gehoord van ‘phubbing’? Nu wel en het kan uw relatie schaden

U gaat uit eten met uw partner, maar die zit voortdurend zijn smartphone te checken: meer dan zes op de tien Belgen ergeren zich daaraan. Dat blijkt uit een bevraging door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville in opdracht van levensverzekeraar NN. “Partners beweren dat ze dan luisteren tijdens een gesprek, maar met hun hoofd zitten ze toch elders”, stellen experts.

Een zomers terrasje doen met je lief: gezellig, tot – biep! – hij of zij voortdurend afgeleid wordt door zijn smartphone. Phubbing heet het fenomeen, afgeleid van het Engelse phone en snubbing, waarbij we iemand negeren door bezig te zijn met onze smartphone. En dat is iets waar meer dan zes op de tien Belgen zich erg aan storen.

Tijdens een romantische tête-à-tête is het alleszins geen aanrader je gsm boven te halen, geven experts aan. Het heeft zelfs een negatieve impact op je relatie. “Je verliest de aandacht”, zegt life planner Cynthia Ghysels. “Het contact wordt oppervlakkig. Tot een echte connectie kom je pas als je helemaal geïnteresseerd bent in elkaar en oprecht luistert.”

Ook relatietherapeute Rika Ponnet merkt dat het smartphonegedrag vaak opduikt in discussies binnen de relatie. “Je lichaam is er, maar met je hoofd zit je elders. Als we vroeger wilden vluchten als het thuis wat minder ging, dan gingen we even fietsen of in de moestuin tussen de wortels wroeten. Nu is onze smartphone onze vluchtroute. Maar het geeft een andere dimensie, want het stelt ons in staat met andere mensen bezig te zijn. Dat ervaren mensen als ondermijnend in hun relatie.”

“Veel koppels in mijn praktijk stellen dat de partner niet luistert als hij of zij de smartphone aan het checken is”, zegt psychologe Sylvie Loumaye. “De partner mag vinden dat hij of zij dat wel doet, maar ten volle luisteren is er dan niet echt bij.”

Opvallend is dat vrouwen zich er meer aan ergeren dan mannen. “Vrouwen ­investeren ­gemiddeld genomen het meeste tijd en emotie in een relatie. Daardoor zijn ze er bewuster mee bezig”, zegt Ponnet. Als ze zich ergeren aan het voortdurende checken, dan is dat niet uit jaloezie. “Vrouwen ervaren het wel als een bedreiging voor de kwaliteit van de relatie.”

“Als de man in zijn beperkte vrije tijd ’s avonds ook nog eens met zijn smartphone ­bezig is, dan is de vrouw ­teleurgesteld, want er is minder aandacht voor haar”, zegt Loumaye

Nóg meer bij vrienden

Hoewel het smartphone­gebruik negatief is voor onze relatie ergert het ons toch nóg meer van vrienden. Liefst 71 procent vindt het storend wanneer zijn of haar beste vriend(in) meer met de smartphone bezig is tijdens een etentje dan met het gesprek.

“Wanneer je ­afspreekt met vrienden die je al een tijdje niet meer hebt ­gezien, verwacht je iets meer beleving. Als het contact dan niet voor dat echte vriendengevoel zorgt, dan kom je misschien thuis met een ontevreden gevoel”, zegt Cynthia Ghysels. Want van onze partner verdragen we misschien nog net iets meer.