Plots mogen etensresten dan toch in de gft-bak: OVAM stelt nieuwe regels op

Vanaf begin volgend jaar mag u etensresten en ook eierschalen bij het gft-afval werpen. Dat was tot vandaag verboden, uit schrik voor onder andere de gekkekoeienziekte. Tegelijk moeten theebuiltjes en koffiepads worden geweerd uit de “groene bak”, “omdat ze in de praktijk teveel plastic bevatten”, zegt afvalstoffenmaatschappij OVAM.

U deed het misschien toch, maar in feite mag u sinds 2002 geen etensresten – en al zeker geen vleesresten – bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft) werpen. “Aanleiding voor dat verbod waren de voedselcrisissen op dat moment”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. Het gaat dan onder meer over de BSE-crisis of gekkekoeienziekte. “De autoriteiten wilden op alle mogelijke manieren vermijden dat dieren, bijvoorbeeld via gft-afval, in contact kwamen met vlees van andere dieren.”

Dat verbod wordt nu opgeheven. “Uitgebreide controles hebben aangetoond dat de nieuwste composteringsmachines – gft wordt verwerkt tot compost – het afval dusdanig verwerken dat er geen enkel gevaar is voor dieren of voor de voedselveiligheid.”

Gevolg: vanaf begin volgend jaar mogen alle mogelijke etensresten in de gft-bak of -zak, gaande van vlees- en visresten, tot restanten van schaaldieren, vaste zuivelproducten zoals kaas, maar ook eieren en eierschalen. Mest van kleine huisdieren, zoals een cavia of konijn mag straks eveneens bij het groente-, fruit- en tuinafval.” Enkel mossel- en oesterschelpen blijven op de zwarte lijst staan. “Het maakt de regels over wat er wel en niet in de gft-bak mag – steevast voer voor discussie – een pak duidelijker”, meent OVAM.

268.000 ton per jaar

Al komt er tegelijk een verbod bij. “Theebuiltjes en koffiepads worden op de lijst van zaken gezet die niet meer in de gft-bak horen, omdat analyses uitwijzen dat ze te veel plastic bevatten”, aldus nog OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. Het verbod geldt niet voor de traditionele papieren koffiefilter.

De nieuwe gft-regels gaan begin volgend jaar in, de verschillende afvalintercommunales bepalen wel zelf de exacte datum. Volgens afvalspecialisten is de aangepaste regeling een goede zaak voor het milieu. “Het betekent minder afval in de restafvalzak, dat dan vervolgens moet worden verbrand, bovendien een kostelijke zaak. Aan de andere kant vermoeden we dat de hoeveelheid ingezameld gft-afval en de compost die daarvan wordt geproduceerd verder de hoogte zal ingaan.”

Vandaag zijn Vlamingen al goed voor 268.000 ton gft-afval per jaar. Niet alleen wordt er compost van gemaakt, dat kan dienen als grondverbeteraar. Er wordt bij de productie ook energie gewonnen.