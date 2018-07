Ook deze zotte zomers braken records: “Oppassen met uw pijp, in deze ‘Congoleesche’ warmte”

We kreunen en puffen onder de hitte, de droogte en de brandende zon, en zo is de zomer van 2018 op weg om alle records te breken. Onvergetelijk. Al hebben ook andere legendarisch hete zomers alles in zich om herinnerd te worden. Van schietgebedjes in de kerk om regen, over postbodes die met staking dreigen als ze hun kepie niet mogen afzetten, tot die keer dat de brandende zon overal bommen en granaten deed ontploffen.