Frustratie bij AA Gent: “Wat zit die VAR in dat busje te doen? "

AA Gent verloor met 3-2 bij Standard. Bij de bezoekers uit Gent liep Birger Verstraete zich 90 minuten lang de longen uit het lijf maar de middenvelder kon de nederlaag evenmin voorkomen. Achteraf klonk de West-Vlaming enorm ontgoocheld: “Ik denk dat we een degelijke partij hebben gespeeld. We hebben op bezoek bij Standard aardige combinaties op de mat gelegd en verschenen met de juiste mentaliteit aan de aftrap. Het is jammer dat we 1-0 achter komen na een vrije trap - in ons voordeel - die te slap getrapt wordt en in de omschakeling is het dan prijs.”

LEES OOK: Zo was het debuut van Odjidja bij AA Gent: op halve kracht -en maar een halve match

Alle mooie woorden en goede intenties ten spijt eisten uiteindelijk de scheidsrechter en de VAR alle aandacht op. “Ik heb me bepaalde periodes echt geërgerd aan bepaalde beslissingen die genomen werden”, zocht Verstraete naar de juiste woorden. “Als ik de beelden zie, wat zit die VAR in dat busje te doen? Het is om te beginnen buitenspel en dan is er een licht contact waarbij Andy duidelijk de bal speelt. Maar als hij niet wilt kijken... Het is telkens met dezelfde ref dat hetzelfde voorvalt. Maar natuurlijk moeten we ook in eigen boezem kijken. We begonnen iets te slap maar als er één ploeg verdient om 1-2 voor te komen, dan zijn wij het.”