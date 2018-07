Het was puffen in Luik, bij de aftrap wees de thermometer nog steeds onverbiddelijk 34 graden aan en dus bleek een drankpauze zowel halfweg de eerste als de tweede helft noodzakelijk. Voor één persoon bleek het evenwel nog niet warm genoeg: Standard-doelman Ochoa had zowaar een shirt met lange mouwen uitgekozen om tussen de palen te staan in de subtropische Vurige Stede. Rare jongens, die Mexicanen.