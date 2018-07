Gezocht: aarde uit tuin festivalgangers

Hasselt / Genk - Absolutely Free Festival vraagt haar bezoekers een grondstaal uit hun tuin mee te brengen. Tijdens het festival op 3 en 4 augustus wordt zo symbolisch een oeraarde gecreëerd die bovendien onderzocht wordt op mogelijke vervuiling. Daarmee doet het sympathieke festival op creatief vlak zichzelf weer alle eer aan.

De naam geeft het al een beetje weg, maar Absolutely Free Festival is een gratis muziekfestival op de terreinen van C-Mine in Genk. Om toppers als Gruppo di Pawlowski of Eefje de Visser aan het werk te ...